Drame familial en Australie : Une mère inculpée pour le meurtre de huit enfants

La maman de sept des huit enfants retrouvés morts dans une maison de Cairns, en Australie, a été inculpée pour meurtre.

Horrible fait divers en Australie. Vendredi, les corps de huit enfants avaient été retrouvés, à Cairns. Ce dimanche, on a appris que c'est la mère de sept des huit enfants qui aurait commis le meurtre, tuant également une de ses nièces. Il s'agit de quatre filles âgées de 2, 11, 12 et 14 ans ainsi que de quatre garçons âgés de 5, 6, 8 et 9 ans. La mère âgée de 37 ans avait été découverte portant des blessures à l'arme blanche. Elle a été hospitalisée et c'est à l'hôpital qu'elle a été inculpée pour les meurtres des huit enfants.