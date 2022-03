En France – Une mère jugée après la mort de son bébé ébouillanté

En dépit d'un important suivi social de cette famille dysfonctionnelle, la petite Mélinda était décédée le 18 mai 2016 vers 14h30, à Neuf-Mesnil (Nord), après avoir été aspergée la veille au soir avec de l'eau brûlante par son beau-père. Elle avait été enduite de crème hydratante et couchée, sans que personne n'appelle les secours malgré ses hurlements et vomissements, et le Samu n'avait été alerté que le lendemain à midi.

Elle-même enfant battue

Sa mère a rencontré peu après un nouveau compagnon, Jason Odin, et emménagé avec lui chez un homme qu'il appelle son «oncle», condamné par le passé pour des actes pédophiles et que M. Odin accuse de l'avoir violé. Les deux hommes ont été condamnés le 12 octobre par la cour d'appel de Douai et n'ont pas fait appel. M. Odin purge une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour actes de barbarie et son hébergeur avait été condamné à quatre ans pour ne pas avoir porté assistance à l'enfant qui a agonisé tout une nuit.