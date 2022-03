Des bombes au Palais grand-ducal : Une mère ukrainienne et son fils reçus par le couple grand-ducal

LUXEMBOURG – Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont invité deux réfugiés ukrainiens, mercredi, au Palais grand-ducal.

Le couple grand-ducal a été «bouleversé» par le récit des deux réfugiés. © Maison du Grand-Duc

Tout le Luxembourg est mobilisé pour venir en aide aux milliers d'Ukrainiens qui ont fui leur pays et la guerre lancée par Vladimir Poutine, le 24 février. Et le couple grand-ducal est évidemment engagé à leurs côtés. Touché par l'histoire de Iryna, 40 ans et de son fils, Yaroslav, 15 ans, il les a invités au Palais grand-ducal, en compagnie d'Anna Dolya, membre du comité de l’association «LUkraine» et de Claude Radoux, consul honoraire d’Ukraine au Luxembourg.

La mère et le fils sont originaires de la ville de Dnipro, à l'est de l'Ukraine, où les combats font rage. Ils ont raconté au Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa s'être engouffrés dans un train bondé en direction de la frontière hongroise. C'est là qu'ils ont croisé le chemin d'une Ukrainienne résidant au Luxembourg qui les a pris sous son aile, avec laquelle ils ont rejoint Bratislava puis Charleroi, et enfin le Grand-Duché.

© Maison du Grand-Duc

«Leurs Altesses Royales ont été bouleversées par ce récit, un parmi tant d’autres et ont une pensée émue pour toutes les femmes ukrainiennes et leurs enfants toujours en danger et qui sont les premières victimes des conflits armés», a indiqué la Cour grand-ducale, sur les réseaux sociaux.

© Maison du Grand-Duc