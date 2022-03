Covid-19 au Luxembourg : Une mesure spectaculaire? «Peu probable»

LUXEMBOURG – Xavier Bettel et Paulette Lenert s’exprimeront mardi sur la situation sanitaire. Probablement pour évoquer la suite du processus législatif.

Paulette Lenert et Xavier Bettel vont s'exprimer à l'issue du Conseil de gouvernement extraordinaire.

La situation sanitaire reste délicate au Luxembourg, à cause de la Covid-19, avec des morts chaque jour et un nombre élevé de patients hospitalisés en soins intensifs. Dix décès ont encore été à déplorer lundi. Xavier Bettel (DP), Premier ministre, et Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, dont les services analysent la situation en permanence, ont convoqué la presse, mardi midi, à l’issue d’un Conseil de gouvernement extraordinaire. Officiellement, il s’agit de «faire le point sur la situation face à la Covid-19».