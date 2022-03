«Une métaphore de l'Espagne» signée Almodovar

Le réalisateur espagnol s'est présenté à Cannes en présence de sa muse Penélope Cruz pour présenter "Étreintes brisées". Un film où un cinéaste affronte un passé douloureux.

Nous avons une loi, la 'loi de la Mémoire historique'" (une loi de réhabilitation des victimes de la Guerre civile et de la dictature franquiste votée fin 2007, NDLR). "J'aimerais qu'elle soit appliquée avec plus de force et de rigueur qu'elle ne l'est. C'est ce que les socialistes avaient promis pendant leur campagne électorale", a poursuivi le réalisateur.