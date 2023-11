Une méthode très simple permet de se passer du Viagra

Troquer les pilules bleues contre une paire de baskets. Trois séances de cardio par semaine sont aussi efficaces que le sildénafil, principe actif du Viagra, indiquent des chercheurs américains. Ils travaillent pour le Baylor College of Medicine, le groupe Boston Scientific (matériel médical) et Miller Scientific (consulting). Ils ont réalisé une métanalyse basée sur onze études et 1 147 hommes dont l’âge n’a pas été mentionné. Les résultats ont été publiés le 9 octobre dans «The Journal of Sexual Medicine».