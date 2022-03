Une Michelle en or au côté d’Obama

Les femmes qui entouraient le président américain Barack Obama ont su faire preuve d’originalité dans leurs choix vestimentaires.

Lundi, la première First Lady noire de l’histoire américaine, 45 ans, avait jeté son dévolu sur une styliste américaine d’origine cubaine, Isabel Toledo, pour sa robe fourreau à l’encolure en lamé, l’écharpe et le manteau en brocart assortis.

«Michelle Obama a opté pour le talent plutôt que pour le nom, nous sommes enthousiastes», a indiqué Patricia Mears, directrice adjointe du Musée du prestigieux FIT (Fashion Institute of Technology), à New York. «Elle a évité les couleurs traditionnelles comme le bleu ou le rouge. Avec cette teinte citronnelle, elle a montré son caractère et sa personnalité», a-t-elle ajouté.