Scandale en Angleterre : Une militante écolo jette des excréments sur le mémorial d’un héros

Elle entendait ainsi manifester contre les vols en jets privés et leur impact sur le réchauffement climatique. Son action a toutefois été mal accueillie et la jeune femme a été arrêtée.

«J’ai honte d’elle»

«Chaque fois qu'un jet privé décolle, il déverse un seau de merde et de sang sur tout ce que représentait le capitaine Tom.» Voila l’explication de l’activiste et la justification de son acte qu’elle voulait «profondément obscène et irrespectueux» afin de choquer son audience et de mettre sur le premier plan le combat contre le réchauffement climatique.