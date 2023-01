Défile Chanel : Une minirobe de mariée brodée d'hirondelles pour clore un défilé… animal

Chanel a tout fait pour casser le côté ampoulé d'un défilé haute couture mardi à Paris. Et a misé sur les animaux, sur scène et sur les tenues.

Des mannequins en tenues courtes et scintillantes déambulant au milieu d'un bestiaire animé au Grand Palais éphémère: Chanel a tout fait pour casser le côté ampoulé d'un défilé haute couture mardi à Paris.

Des sculptures surdimensionnées représentant biche, chien, oiseau, éléphant ou encore chameau ont été amenées sur leurs roulettes jusque sur la scène du défilé d'où sont sorties les premiers mannequins en blanc. Elles ont évolué au milieu de la ménagerie faite en bois, carton ou papier dans l'esprit d'une «fête de village spontanée», selon les notes du défilé.

Avec ce décor simple et présenté comme recyclable, une nouvelle collaboration avec l'artiste Xavier Veilhan, la directrice artistique de Chanel Virginie Viard s'est encore éloignée de l'univers de son prédécesseur Karl Lagerfeld et ses défilés légendaires reproduisant supermarché, plage ou chalet alpin plus vrais que nature.

Le tailleur Chanel se porte avec des mini jupes ou shorts

La silhouette est tout en jambes, jeune et facile à porter, les éléments haute couture se traduisant en broderies exceptionnelles. Le tailleur Chanel se porte avec des mini jupes ou shorts. Clin d'oeil au décor, une veste de tailleur est ornée de tête de chien brodé. Robes et manteaux structurés sont également courts.

Les robes longues ont des lignes simples, des combinaisons sans manches brodées de fleurs sont une alternative pour une sortie habillée, mais pas trop. Chapeau melon et nœud papillon noir ou blanc porté à même le cou et attirant le regard sur la bouche rouge sont les accessoires ultimes de cette collection haute couture printemps-été 2023. Aux pieds, des bottines bicolores à bout rond, blanc-noir ou or-noir et à petits talons.

Si la mise en scène casse les codes d'un défilé haute couture associé à des robes volumineuses dignes des musées, talons vertigineux et rythme ralenti, une grande tradition est maintenue: la robe de mariée pour le dernier look. Celle de Chanel est dans l'esprit de la collection: courte, près du corps, portée avec des bottines dorées et noeud papillon blanc avec un voile brodé d'oiseaux, comme la robe.