Royaume-Uni : Une Miss Météo prévoit «des milliers de morts» causées par la canicule

Sur Twitter, les réactions à la mise en garde de la météorologue se sont rapidement multipliées. «Ça s’appelle l’été, ressaisissez-vous!» raille un internaute. «Quelques jours de chaleur et on dirait que c’est la fin du monde! Donnez-nous les prévisions météo et passez à des vraies infos au lieu de faire le spectacle tous les jours», s’emporte un autre. «38,7 °C est une température estivale assez banale dans des pays comme l’Australie. Ils semblent bien gérer», affirme un troisième. Certains de ses détracteurs remarquent que la Grande-Bretagne a déjà connu des températures estivales au-delà des 30 degrés, mais que les météorologues n’étaient pas aussi alarmistes.