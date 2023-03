France : Une «mobilisation historique» contre la réforme des retraites

Peu de heurts

La CGT a annoncé 3,5 millions de manifestants dans toute la France, soit 1 million de plus que les 2,5 millions qu’elle avait décompté le 31 janvier, le précédent record dans cette mobilisation contre la réforme des retraites. Le Ministère de l’intérieur de son côté a chiffré à 1,28 million le nombre de manifestants, soit légèrement plus que son décompte du 31 janvier (1,27 million).

Comme lors des précédentes mobilisations, les cortèges ont été globalement calmes en dépit de quelques heurts entre certains manifestants cagoulés et les forces de l’ordre à Paris, à Nantes ou encore à Lyon et à Rennes, où des canons à eau ont été utilisés. À Paris, 22 personnes ont été interpellées.

Le grand écart

Dans la capitale, les chiffrages font le grand écart entre 700’000 selon la CGT et 81’000 pour la préfecture. La réforme poursuit son chemin au Sénat avec, en début de soirée, à son menu l’article qui cristallise l’opposition des syndicats et de la gauche: le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans.

Les taux de grévistes restaient un peu en deçà des meilleurs scores enregistrés depuis le début du mouvement, chez les cheminots (39% contre 46,3% le 19 janvier) comme chez les enseignants et à EDF (47,65% des salariés en grève selon la direction, contre 50% le 19 janvier).

Cortèges très fournis

Partout en France, les cortèges étaient très fournis, mardi, à un niveau comparable à la mobilisation record du 31 janvier. Ils étaient notamment entre 6000 (préfecture) et 30’000 (CGT) à Nice, entre 13’000 et 23’000 à Bayonne, entre 20’500 et 55’000 à Grenoble. À Marseille, la CGT a fait état de 245’000 manifestants (contre 205’000 le 31 janvier), 30’000 selon la préfecture (40’000 le 31 janvier).