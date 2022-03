Mode : Une mode inspirée des lycéennes

La Française Anne Valérie Hash a présenté mercredi une collection inspirée de la rue, avec caleçons longs et capuches, jouant néanmoins sur les transparences pour un look aérien et contemporain.

«Pas facile de sortir des images sombres et de rester léger en hiver», confiait la styliste trentenaire à quelques jours avant son défilé. «J'ai beaucoup observé les lycéennes. Elles portent des leggings, des gros sweats, mélangent tout et osent les superpositions. J'ai voulu une collection à l'esprit ‘streetwear’, avec de l'élégance». La créatrice a choisi des «tissus légers, qu'on appelle liquides transparents: c'est très fin, difficile à travailler, mais ça donne une jolie silhouette légère», explique la styliste qui s'est d'abord fait connaître avec ses robes de mariées, avant de passer à la couture à partir de 2007 puis au prêt-à-porter.

Depuis deux ans, cette jeune maman crée aussi pour les enfants. «Je m'éclate. Créer pour la femme, il y a tellement d'enjeux, c'est un stress énorme. Les enfants, juste du plaisir», assure-t-elle. Avant le début de son défilé, plusieurs bambins gambadent sur la passerelle.

Apparaissent des tailleurs noirs aux bermudas longs, bordés d'un voilage bleu ou lie-de-vin qui se rappelle aussi en chemisier. Une combinaison en jersey gris à capuche portée avec une veste courte noire, des robes en maille superposées d'une veste cousue dessus, dont une grise, drapée, avec une ouverture étroite et ovale dans le dos. La collection se complète encore d'une chemise noire translucide, portée sur un T-shirt gris et d'une multitude de chemisiers transparents, parfois en plissés partant du cou et s'évasant sur les hanches, dévoilant la poitrine des mannequins.