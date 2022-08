Alerte en Martinique : Une molécule interdite utilisée pour faire jaunir les bananes

Une enquête judiciaire a été ouverte, après la découverte d'un usage frauduleux d'éthéphon, qui accélère la coloration des fruits, sur des bananes plantains commercialisées en Martinique, a annoncé jeudi le parquet de Fort-de-France. L'enquête devra déterminer les responsabilités dans l'utilisation de ce produit interdit pour les bananes et les conséquences sanitaires pour les consommateurs et les utilisateurs de l'éthéphon, précise un communiqué conjoint du parquet et de la préfecture de la Martinique.