En Guadeloupe : Une molécule utilisée pour faire jaunir les bananes plantains

L'enquête continue «afin d'identifier les circuits commerciaux ayant permis l'usage illicite de ce produit, et les responsables de cette pratiques», poursuit la préfecture.

La «détention de ce produit en vue d'un usage illicite» relève d'une «pratique commerciale trompeuse», passible de deux ans de prison et d'une amende de 300 000 euros, ajoute-t-elle. Début octobre, en Martinique, des saisies et des interpellations ont eu lieu suite à la découverte de l'utilisation d'éthéphon et l'enquête se poursuit «aux fins de démanteler le réseau», a indiqué la procureure de Fort-de-France.