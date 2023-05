Hong Kong: Une montre du dernier empereur de Chine vendue plus de 5 millions de dollars

Intronisé empereur en 1908, Puyi a été placé plus de vingt ans plus tard par les Japonais à la tête de l'Etat fantoche qu'ils avaient créé en Mandchourie après en avoir fait la conquête au début des années 1930.

Selon les mémoires du neveu de Puyi Aisin-Gioro Yuyuan, la montre était un «objet personnel» de l’empereur destitué, qui l'avait remis à son interprète soviétique Gueorgui Permiakov en quittant le camp. Russell Working, un journaliste qui avait interviewé Permiakov il y a plus de vingt ans, a déclaré que cet homme vieillissant n'avait pas la moindre idée de la valeur de la montre lorsqu'il l'a sortie de son tiroir.

«La voir soudain refaire surface après toutes ces années, c'est comme un coffre à trésor qui s'échoue sur une plage», a souligné M. Working, qui a fait partie de l'équipe de recherche de la maison d'enchères. Thomas Perazzi, chef du département montres de Phillips en Asie, s'est déclaré enthousiasmé par cette vente, affirmant qu'il s'agissait du prix le plus haut jamais atteint par une Patek Philippe référence 96 lors d'une vente.

Actuellement, il n'y a plus que «trois exemplaires connus» de cette série dans le monde, selon lui. Un éventail en papier rouge, sur lequel a été écrit un poème de Puyi «dédié à mon camarade Permiakov», a été adjugé pour plus de 77 800 dollars, six fois le prix auquel il avait été estimé.