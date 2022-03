Au Luxembourg : Une mortalité de poissons n'est pas à exclure

LUXEMBOURG - Des milliers de poissons du Rhin sont morts à cause d'une hausse des températures de l'eau. Les poissons des cours d'eau du Luxembourg pourraient ne pas être épargnés.

La chaleur constante des dernières semaines a fait grimper la température de l'eau des fleuves et des rivières, tout en en faisant baisser le niveau. Selon les données de la Fédération Suisse de Pêche (FSP), une tonne de cadavres de poissons a déjà été repêchée depuis dimanche, du côté suisse du Rhin.

La température des eaux et des rivières est aussi montée au Luxembourg. À Palzem, du côté de la frontière allemande, la Moselle a atteint 27 degrés. Un mobile reporter de L'essentiel y a photographié des grenouilles décédées, flottant à la surface de l'eau.

Des poissons morts par milliers?

Certains étangs sont déjà partiellement asséchés et il ne faut pas nier la hausse de la température des eaux, mais Carole Molitor, du service biologie et pêche de l'Administration de l'eau explique que «pour le moment il n'y a eu aucune déclaration de poissons morts». Différents facteurs entrent toutefois en jeu, comme la direction du courant et les zones ombragées. Un autre facteur est qu'il n'y a pas assez de moyens mis en place pour trouver une réponse claire à ce sujet, selon Mme Molitor.