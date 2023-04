A Blackpool: Une mouette tenue en laisse, puis abattue, choque l'Angleterre

«Des agents sont intervenus et l'homme, un quinquagénaire, a été arrêté pour ébriété et trouble à l'ordre public, puis libéré», a-t-elle expliqué dans un communiqué transmis vendredi, précisant que «l'incident fait toujours l'objet d'une enquête». Quant à l'oiseau, il a été emmené chez un vétérinaire qui «a malheureusement décidé de l'abattre». Une photo de l'homme, en jogging noir traversant une rue sur un passage clouté en tirant l'oiseau, a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

«Extrêmement stressant pour l'oiseau»

«Il est totalement inapproprié et inacceptable de traiter un animal sauvage de cette manière», a réagi la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). «Mettre une mouette en laisse est extrêmement stressant pour l'oiseau car cela l'empêche de suivre son comportement naturel et pourrait entraîner des blessures, voire la mort», a-t-elle relevé.

Le bien-être des animaux est pris très au sérieux au Royaume-Uni et la cruauté envers les animaux est un délit sérieusement puni par deux lois de 1981 et de 2006, avec des peines pouvant atteindre six mois de prison pour les cas les plus graves. Les mouettes des stations-balnéaires anglaises s'en prennent régulièrement aux visiteurs pour leur arracher leur fish and chips ou leur glace. Le tabloïd Daily Star affirmait récemment que 48% des Britanniques se disaient victimes de telles attaques.