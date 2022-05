Espace : Une mystérieuse «porte» a été repérée sur Mars

Samedi 7 mai, le rover Curiosity a photographié un panorama de la planète rouge où apparaît une «porte» creusée dans la roche. De quoi alimenter les spéculations sur les réseaux sociaux.

Le 7 mai dernier, le rover Curiosity de la NASA, qui parcourt la planète mars depuis 2012, a pris un cliché du sol 3466 sur lequel, en y regardant de plus près, apparaît une cavité. Laquelle s’apparente à une porte d’entrée, comme le relaient plusieurs articles scientifiques, dont Ciel & Espace.

Des «éboulements»

L’explication est pourtant bel et bien scientifique. Ainsi, toujours selon la revue spécialisée Ciel & Espace, il s’agit probablement d'un éboulement à la suite de fractures dans la roche. La fracture aurait été formée par cisaillement, précise Futura , la roche se serait brisée sans doute au moment d'un séisme.

Notez qu’aucun détail n'a été donné sur la taille de cette «porte» et le trou pourrait, en réalité, être vraiment très petit. Un second cliché en plan large permet par ailleurs de repérer de nombreuses autres «portes».

Le rover Curiosity s’est posé le 6 août 2012 sur Mars et depuis transmet notamment de précieuses données sur sa composition. Deux autres robots de la NASA - Perseverance et InSight - y sont également présents et ont entre autres permis d'attester qu'un cratère avait bien abrité, il y a 3,6 milliards d’années, un lac permanent.