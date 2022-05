Evasion: Une nature en éveil aux abords des grottes

Des artistes dans la forêt et la plaine

Ils créent actuellement de nouveaux animaux dans le parc, ce sont les artistes internationaux invités Willy Niodo et Philippe Léonard. Le premier joue de sa tronçonneuse pour transformer le bois en gigantesques marmottes, aigles, vautours… Le second fait, lui, sortir de la pierre des sangliers, loups, cerfs… Spencer Byles, pour sa part, réalise de poétiques œuvres évolutives et éphémères avec des matériaux trouvés dans la nature.