Une nouvelle actrice Disney crée le scandale

Après Vanessa Hudgens et Miley Cyrus, c’est au tour d’Adrienne Bailon, membre du groupe The Cheetah Girls, de se montrer de façon osée sur la toile.

Décidément, les actrices américaines travaillant pour Disney ont un sérieux penchant pour la nudité. Il y a un an, Vanessa Hudgens, 18 ans, avait mis les dirigeants de Disney dans une situation très embarrassante lorsque des photos la montrant intégralement nue , prises par son petit-ami, s’étaient retrouvées sur Internet.

Quelques mois plus tard, c’est au tour d'une certaine Adrienne Bailon de créer le buzz sur Internet. Peu connue chez nous, la jeune actrice et chanteuse américaine aurait pris les photos en question pour les envoyer à son petit ami, un dénommé Robert Kardashian, frère de Kim Kardashian, l'ancienne amie de Paris Hilton connue mondialement pour… sa sextape dévoilée sur Internet!

Ces photos étaient vraisemblablement stockées sur l’ordinateurde la jeune femme de 25 ans et seraient tombées entre les mains d’une personne mal intentionnée qui les a divulguées sur la Toile. Le porte-parole de la jeune femme a déclaré: «Ces photos étaient privées et n’étaient destinées qu’à Adrienne, et en aucun cas à Robert Kardashian».