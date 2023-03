La troisième en 12 jours: Une nouvelle agression au couteau à Metz

Certains appellent cela la loi des séries. Pour la troisième fois en l'espace de douze jours, une agression au couteau s'est produite à Metz. Les faits se sont déroulés lundi vers 17h, sur le parvis de la gare, près des arrêts de bus du Mettis. Un jeune homme a reçu au moins un coup de couteau au niveau du thorax, selon Le Républicain Lorrain. La victime a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital. L'auteur présumé du coup de couteau aurait ensuite pris la fuite.

Pour rappel, le mercredi 15 mars en fin d'après-midi, un adolescent de 16 ans a lui aussi été victime d'un coup de couteau, à proximité du centre commercial Muse. Quatre mineurs ont été interpellés et seront jugés au mois d'avril. Une semaine plus tôt, le mercredi 8 mars, une femme de 46 ans avait été blessée de plusieurs coups de couteau, place d'Armes, devant la cathédrale. L'auteur présumé des faits serait son ex-compagnon. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention.