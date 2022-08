Météo : Une nouvelle alerte à la chaleur lancée au Luxembourg

Le prévisionniste s'attend à des températures maximales comprises entre 30 et 32°C, sous un ciel principalement clair avec quelques nuages d'altitude pour ce mardi, et un temps largement ensoleillé et sec mercredi. «L'anticyclone centré au sud-ouest de l'Irlande dirige de l'air sec et de plus en plus chaud vers nos régions», ajoute MeteoLux.