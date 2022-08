Météo : Une nouvelle alerte à la chaleur mercredi au Luxembourg

L'été 2022 décidément restera dans les annales pour ses températures élevées et sa sécheresse, et le Luxembourg n'échappe pas à la règle. MeteoLux a lancé une nouvelle alerte à la chaleur pour la journée de mercredi, entre 14h et 20h, pour l'ensemble du Grand-Duché. Le prévisionniste s'attend à des températures maximales comprises entre 30 et 32°C dans une majeure partie du pays. La barre des 33°C pourra être atteinte le long de la Moselle, ajoute-t-il.