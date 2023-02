Météo : Une nouvelle alerte au froid lancée au Luxembourg

L'hiver n'a pas dit son dernier mot et les températures actuelles sont là pour nous le rappeler. MeteoLux a lancé un avis de froid pour ce mercredi, de 7h à 11h et pour jeudi, de 2h à 11h, pour le nord du Grand-Duché. Les températures minimales se situeront autour de -8°C à -6°C. «Localement, les températures pourront être légèrement plus basses», avertit le prévisionniste.

Il fera à peine moins froid dans le sud du pays (de -6 à -4°C mercredi matin et de -5 à -3°C jeudi matin). Ces températures et ce temps beau et sec sont liés à la présence d'un anticyclone sur l'Europe de l'Est. MeteoLux indique également que de la gelée blanche sera possible, ce mercredi matin, et qu'ensuite, le temps restera sec et largement ensoleillé.