Contenu sponsorisé : Une nouvelle collection printanière chez Pronti

La collection printemps des chaussures Pronti débarque au Luxembourg. Au programme: des intemporels, mais aussi de nouvelles marques!

1 / 3 Pronti Pronti Pronti

Fini l’hiver, le froid et les bottes fourrées ! Le retour du printemps signe aussi celui des collections printanières, et les magasins de chaussures Pronti ont tout ce qu’il faut pour vous contenter. Nos six magasins au Luxembourg vous attendent pour vous permettre de trouver chaussure à votre pied. La marque propose un concept en évolution : vous trouverez dans ses rayons des souliers à la pointe de la mode, mais aussi de la maroquinerie, de la bagagerie et des accessoires. Grâce à son suivi des tendances du moment et à un large choix de produits renouvelés constamment, l’enseigne rassemble au Luxembourg une clientèle de plus en plus fidèle.

Idéal pour une sortie shopping fun et familiale, Pronti vous séduira aussi grâce à un rapport qualité-prix imbattable. L’enseigne n’a qu’une devise: «Good shoes, good mood». Grâce à une ambiance conviviale en magasin et des équipes professionnelles et qualifiées, vous trouverez tous les conseils qui vous permettront de choisir la meilleure qualité au prix le plus juste!

Et pour cette nouvelle saison, l’offre proposée par Pronti ne risque pas de vous décevoir, avec l’arrivée de nouvelles marques en rayon. Vous retrouverez ainsi des chaussures des collections homme et dame de s.Oliver. Ces messieurs pourront désormais se chausser chez Bugatti ou British Knight. Les collections Nerf et Mickey raviront les petits garçons et les petites filles. Les sandales et sneakers en canevas Agatha Ruiz sont aussi de la partie, pour le plus grand bonheur des fillettes.

Pour ce printemps, vous voulez être tendance mais vous ne savez pas vers quelles paires vous tourner ? Les dominantes pour les femmes se trouveront cette année dans les coloris pastels, tant en sneakers qu’en sandales. Les plus fashion d’entre vous pourront aussi oser les boots bikers montantes aux coloris clairs. Quant aux sabots, ils reviennent en force. Et la bonne nouvelle de cette saison, c’est que les escarpins et les talons sont aussi de retour!

Chez les hommes, les classiques feront mouche à coup sûr: Pronti propose cette année des sandales et sneakers mais également une gamme plus élargie de chaussures en toile avec des marques telles que British Knight, Mustang ou Tom Tailor.

Pour que votre fillette soit la plus stylée de la cour de récré, choisissez sa paire préférée de sneakers ou de sandales dans un coloris doré-saumon métallisé. Chez les petits garçons, les sneakers sportives avec des petites lumières intégrées, qui s’éclairent au niveau du talon, vont faire fureur!