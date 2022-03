Dès la prochaine rentrée : Une nouvelle école européenne dans la capitale

LUXEMBOURG - Une école européenne publique va voir le jour dans la capitale, à partir de la rentrée prochaine.

... va voir le jour au forum Geesseknäpchen et à Cessange...

Après Differdange et Esch-sur-Alzette, Junglinster, Clervaux, Mondorf-les-Bains et Mersch, une nouvelle école européenne publique ouvrira ses portes à la rentrée prochaine dans la capitale. Une évolution logique considérant la démographie de Luxembourg-Ville, où la population est composée à 70% d’étrangers.

«Cela s’imposait. C’était aussi l’ambition du programme gouvernemental de copier ce modèle qui fonctionne à d’autres endroits et de le rendre accessible aux élèves de la capitale», a justifié le ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch, à l’issue d’une conférence de presse, dans le bâtiment «Blumm» du forum Geesseknäpchen.

Au total, sept classes de primaire et dix classes du secondaire pour 300 élèves ouvriront leurs portes, à partir de septembre, avec des sections francophone, anglophone et germanophone. À terme, cinq langues seront proposées avec également l’italien, l’espagnol et le portugais.