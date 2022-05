Mobilité au Kirchberg: «Une nouvelle entrée vers la ville de Luxembourg»

Projet pilote au Luxembourg, le pôle d’échanges Luxexpo, inauguré officiellement ce vendredi après-midi au Kirchberg, illustre la volonté de la capitale d’innover en termes de multimodalité et d’interconnexion, alors que sa population active ne cesse d’augmenter. François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg-Ville et Marc Widong, directeur du Fonds Kirchberg - maître d’œuvre du projet - se sont notamment succédés pour louer les mérites des structures mises en place, dont les travaux ont démarré en 2016.