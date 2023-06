Une nouvelle gamme de desserts gourmands

A l'occasion de la saison estivale, la Boulangerie Fischer vous propose de nouvelles pâtisseries avec de la couleur pour les mousses aux fruits, de la gourmandise pour les mousses au chocolat, des saveurs traditionnelles pour la crème au beurre moka et de la douceur pour notre framboisier et nos crèmes italiennes aux fruits.

Légèreté et gourmandise

Pour embellir vos belles tables d’été en fin de repas, le Chef Pâtissier de la Boulangerie Fischer et ses équipes ont développé une gamme de pâtisseries boulangères légère et gourmande. Que ce soit pour célébrer un évènement, profiter d’un simple moment en famille ou entre amis, ces desserts ont été élaborés avec savoir-faire et selon les dernières tendances de créations culinaires.

Toujours plus de légèreté et de goût pour les mousses aux fraises ou aux framboises, de saveurs et d’équilibre pour les mousses au chocolat et d’onctuosité pour les crèmes au beurre et les crèmes italiennes aux fruits. Découvrez dès à présent la nouvelle gamme de pâtisserie.

Commande en ligne

Parmi les évolutions de service de la Boulangerie Fischer, l’offre d’un Click and Collect. Vous pouvez désormais commander en ligne toutes nos gammes de produits, dont vos douceurs! N’hésitez plus! Cette commande en ligne vous permet un gain de temps, un paiement facilité et la disponibilité de vos produits assurée...

La composition de nos nouveaux desserts

Mousse aux fraises ou framboises: sur un biscuit aux amandes, la douceur de la mousse s’associe au confit du fruit pour le plus grand plaisir de vos papilles. Les fruits frais apportent de la fraîcheur en bouche.

Mousse au chocolat: sur un biscuit aux amandes et au chocolat, la mousse vanille «Namelaka» et le chocolat au lait s’allient à un délicieux croquant au praliné.

Crèmes italiennes aux fruits ou aux fraises: sur un biscuit blanc, l’onctuosité de la crème italienne se marie à la fraîcheur des fruits.

Des recettes revisitées à découvrir sans plus tarder... sans oublier nos traditionnelles douceurs boulangères dont la forêt noire, la tarte au fromage ou encore les tartes aux fruits, pour ne citer qu’elles...