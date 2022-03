Une nouvelle lessive disco déboule

Le nouvel album du groupe de disco-funk américain Kool and the Gang sera disponible en exclusivité dans les paquets de lessive Bonux à partir du 4 octobre.

L'an dernier, Prince a défrayé la chronique en distribuant gratuitement son album Planet Earth avec l'hebdomadaire britannique Mail on Sunday. Still Kool, le nouvel album de Kool and the Gang, sera inclus dans les grands barils de lessive Bonux, dont le prix est inchang.