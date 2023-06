Politique au Luxembourg: Une nouvelle loi pour le contournement de Bascharage?

«Que va-t-il se passer maintenant? On reprend la procédure et on inaugure le contournement de Bascharage vers 2040, s’il n’y a pas de retard?», ironise Michel Wolter (CSV), député et bourgmestre de Käerjeng. Les membres de la commission Finances à la Chambre ont discuté du projet de contournement, qui a subi un énième rebondissement lorsque le ministère de la Mobilité a évoqué un changement de tracé impliquant la construction d’un tunnel.