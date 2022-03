Football : Une nouvelle pépite au club satellite du FC Metz?

Un joueur de Génération Foot, club satellite sénégalais du FC Metz, a inscrit une superbe volée de 25 m qui cartonne sur les réseaux sociaux. Bientôt à Saint-Symphorien?

Depuis les années 2000, l'Association sportive Génération Foot et le FC Metz sont liés par un partenariat exclusif qui permet au club lorrain, en échange d'une aide financière et d'équipements, de recruter les meilleurs joueurs sénégalais. Parmi les plus connus et ceux qui sont devenus pros, on peut citer Sadio Mané (Liverpool), Isamaïla Sarr (Rennes), Diafra Sakho (ex-West Ham, Bursaspor en Turquie) ou encore Papiss Cissé (ex-Newcastle, Alanyaspor en Turquie).