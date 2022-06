Mondial-2022 : Une nouvelle phase de vente de billets à partir du 5 juillet

La FIFA a annoncé mercredi l'ouverture d'une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) le 5 juillet prochain.

La troisième vente de billets pour le Mondial au Qatar, qui débutera le 5 juillet à 11h00 sur le site de la Fifa, et se terminera le 16 août à la même heure, s'organisera désormais sur le principe du premier arrivé, premier servi, et non plus sur un modèle de tirage au sort, jusque-là utilisé pour les deux premières phases.