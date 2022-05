À Luxembourg-Ville: Une nouvelle place de France va voir le jour

LUXEMBOURG - Pour améliorer la «qualité de vie» des habitants des quartiers de Merl et de Belair, un nouvel espace public sera prochainement dessiné non loin de la route de Longwy.

Située au carrefour de la Route de Longwy, du boulevard Marcel Cahen, de la rue Wurth-Paquet, de la rue Astrid et de la rue Giselbert, la place de France s'oriente visiblement vers une autre destinée, dans un avenir plus ou moins proche.

«C'est une place centrale entre les quartiers de Merl et de Belair, situe Serge Wilmes, Premier échevin de la ville de Luxembourg. Pour le moment, ce n'est pas une vraie place publique. Donc l'idée, c'est d'en créer une et de profiter de la trêve estivale pour aménager un espace éphémère. On profitera de cette occasion pour y aménager un kiosque, lui aussi éphémère, donc un pop-up kiosque».

L'âme d'une ville

À partir de ce mercredi 18 mai et ce, jusqu'au vendredi 3 juin 2022, celles et ceux qui sont intéressés par ce projet peuvent présenter leurs candidatures auprès de la ville de Luxembourg. «On souhaite vraiment animer ce quartier, poursuit Serge Wilmes. Quelques commerces y sont déjà présents et on veut valoriser ce coin de la capitale, qui a vraiment du potentiel».