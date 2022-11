Une nouvelle prison pour le Luxembourg, et des critiques

«Nous appelons le gouvernement à revoir la politique pénitentiaire. Il fait trouver des alternatives à la punition et à l’incarcération», explique Christian Richartz, président de l’association Eran, eraus… an elo?, active sur les questions de justice et d’incarcération. Selon le militant, «il n’existe plus de problème de surpopulation carcérale» et celle-ci «pourrait être mieux régulée via des peines de travaux d’intérêt général (TIG) et des bracelets électroniques».