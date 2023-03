Au Luxembourg: Une nouvelle section pour les lycéens du classique

Le ministre Claude Meisch a présenté la nouvelle section. Editpress/Hervé Montaigu

L'enseignement secondaire classique sera doté, dès la prochaine rentrée scolaire, d'une nouvelle section, baptisée «section P». Présentée ce vendredi par le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch (DP), elle se concentrera «sur les développements de notre société en relation avec les sciences humaines et l'enseignement humaniste», précise le ministère dans un communiqué. «Les disciplines liées aux sciences cognitives et sciences humaines sont de plus en plus populaires parmi les choix d'études supérieures des élèves» du secondaire classique.

«La nouvelle section P complète l’offre scolaire de l’enseignement secondaire classique en mettant l’accent sur le rôle de l’humain dans une société en plein développement. Avec une offre scolaire diversifiée et modernisée, nous investissons dans les chances d’avenir de tous les jeunes», a affirmé le ministre Claude Meisch.

Un projet personnel de recherche

La section P déclinera donc des disciplines comme les sciences de l'Homme et de la société, les sciences des données et communications, les sciences de la vie et de la Terre, le tout complété par un projet personnel de recherche lié à toutes les matières. Trois lycées proposeront cette section à la prochaine rentrée: les lycées de Garçons de Luxembourg, Bel-Val et de Diekirch.

En outre, l'Athénée proposera une section «R – Politiques et développement durable», qui va se concentrer sur les relations internationales et la géopolitique, ainsi que les sciences économiques et sociales. Pour le secondaire général, le lycée privé Fieldgen et le Nordstad-Lycée offriront une section «GT2S – Technologies, sport et santé».

