Une nouvelle semaine de canicule se profile dans l’hémisphère nord

L’hémisphère nord entame ce lundi une nouvelle semaine sous une chaleur accablante, avec en Europe des températures attendues au-dessus des 40°C en Italie ou encore des alertes canicule en Espagne, des feux dévastateurs continuant de sévir au Canada et en Californie. Jusqu’à 48°C sont attendus en début de semaine en Sardaigne, île de la Méditerranée à l’ouest de la Botte italienne.

En Espagne, qui sort déjà d’une semaine étouffante, l’agence météorologique a émis dimanche une alerte orange pour lundi, mettant en garde contre des températures de 38° à 42°C sur des vastes zones de la péninsule et aux Baléares, ainsi qu’une alerte rouge (danger extrême) lundi sur des zones de l’Andalousie, et mardi sur l’Aragon, la Catalogne et Majorque (42° à 44°C).