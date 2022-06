Irak : Une nouvelle tempête de poussière sévit

Lundi matin, une épaisse poussière blanche recouvrait Bagdad et ses environs. Les vols ont été suspendus.

L’aéroport international de Bagdad était provisoirement fermé lundi, en raison d’une nouvelle tempête de poussière qui frappait la capitale irakienne. Ce phénomène s’est fortement amplifié, ces derniers mois, dans ce pays semi-désertique. Depuis la mi-avril, l’Irak a connu en l’espace de quelques semaines pas moins de dix tempêtes de sable et de poussière. Les autorités présentent l’Irak comme l’un des cinq pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique et à la désertification.