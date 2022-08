Finlande : Une nouvelle vidéo de la Première ministre en boîte de nuit étonne

La publication vendredi d’une nouvelle vidéo montrant la Première ministre finlandaise Sanna Marin en train de danser de manière proche avec un chanteur dans un club de Helsinki – a suscité l’étonnement de ses concitoyens. Cela fait suite à des critiques concernant des fêtes organisées dans sa résidence. Sur les images, on voit le chanteur Olavi Uusivirta se pencher en avant et sembler chuchoter quelques mots à l’oreille de la Sanna Marin. Certains internautes y voient plutôt un baiser dans le cou.

La Première ministre a expliqué ne pas de souvenir d'avoir été embrassée dans le cou. «J'ai regardé cette vidéo moi-même et je pense qu'on dirait qu'on me parle, c'est-à-dire qu'on me dit quelque chose, a-t-elle dit. C’est vrai, je suis mariée, et je pense que ce sont des sujets qui appartiennent à ma vie privée, et je ne vais pas les commenter plus en détail. Je ne pense pas que quelque chose d'inapproprié se produise dans cette vidéo».