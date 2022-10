Au Luxembourg : Une Nuit des Musées attractive qui n’oublie pas les enfants

«Chaque année, je participe avec ma mère et cette fois-ci, je suis là avec des jeunes de mon âge», nous indique Chiara, 17 ans. «J’ai commencé à 18h avec la Villa Vauban avant d’enchaîner avec les casemates qui ne sont pas habituellement accessibles aux touristes. On s’est ensuite rendus aux musées de la Ville qui présentait une exposition temporaire sur l’histoire du Luxembourg. L’expo sur les affiches publicitaires est également très intéressante. On a aussi vu un chouette concert au MnHA».

Une version plus longue à l’avenir?

Gauthier, 21 ans, est lui aussi venu avec des amis. «Je suis revenu pour revoir les musées de mon enfance, où je venais il y a dix ans», nous confie-t-il avec un brin de nostalgie. «Tout a bien évolué sur le plan culturel». «C’était super cool», ajoute Julia, 38 ans. «Il y avait plein de choses différentes à voir et c’était très attractif. Dans chaque musée, on a pu découvrir beaucoup d’ateliers pour les enfants en rapport avec les œuvres présentées».

«Les performances audio valaient vraiment le détour», poursuit Julia. «On a également rencontré du monde dans tous les musées. Seul petit bémol, j’aurais aimé pouvoir me restaurer avec plus de food-trucks et de buvettes». Et de nombreux visiteurs de nous confirmer: «Une seule Nuit des Musées, ce n’est pas suffisant. Il faudrait un week-end entier. En arrivant à 17h et en quittant vers minuit, on n'a pu visiter que quatre musées sur les sept au programme».