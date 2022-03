Fin des émeutes? : Une nuit sans incident majeur à Stockholm

La pluie et le renforcement des forces de l'ordre ont fait baisser dans la nuit de dimanche à lundi l'intensité des heurts qui survenaient depuis une semaine dans les banlieues de Stockholm.

La police suédoise a affirmé en début de nuit qu'il s'agissait de l'une des soirées les plus calmes depuis l'embrasement de ces banlieues à forte population immigrée. «Cela n'a pas été comme les nuits précédentes lorsque les gens incendiaient des voitures pour attirer les policiers et les services de sécurité afin de leur lancer des pierres», a déclaré le porte-parole de la police, Albin Naeverfjord, à la station de radio.

Les gens on probablement compris que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes en détruisant votre environnement», a-t-il ajouté. Les renforts policiers en provenance de Göteborg et Malmö - deuxième et troisième ville du pays, qui ont toutes deux connu des émeutes lors de la décennie passée -, et des patrouilles citoyennes ont contribué à faire baisser la tension, avait estimé pour sa part Kjell Lindgren, porte-parole de la police de Stockholm.