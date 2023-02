Au Luxembourg: Quelle est donc cette odeur suspecte dans les rues de Schifflange?

Rue Caspard-Mathias Spoo, rue des Fleurs, rue de l'Église, rue du Fossé et Val des Aulnes... Cinq rues de Schifflange sont, depuis lundi, scrutées par les autorités suite à des odeurs incommodantes pour la population. Une odeur «très forte», qui ressemble à celle du «white spirit», indique-t-on à L'essentiel, et qui pénètre à l'intérieur des maisons via les canalisations. «Ce n'est pas une fuite de gaz, mais le personnel du Corps Grand-Ducal d'Incendie et de secours (CGDIS) a fait le tour de toutes les maisons».