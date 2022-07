Droits humains : Une ONG britannique va surveiller les hôtels du Qatar

Equidem, une organisation de conseil spécialisée dans les droits humains et les droits du travail, veut peser sur le Qatar pour assurer des meilleures conditions de travail aux employés des hôtels. Le Qatar doit accueillir la prochaine Coupe du monde de football.

Une ONG britannique a appelé jeudi le secteur hôtelier au Qatar, à faire venir des milliers de travailleurs étrangers supplémentaires avant la Coupe du monde de football, pour soulager ceux sur place et éviter qu’ils ne soient victimes d’exploitation et d’abus.

Equidem, organisation de conseil spécialisée dans les droits humains et les droits du travail, a souligné que des travailleurs sont victimes au Qatar «d’exploitation dans le cadre de leur travail et souffrent de violations de droits de l’homme».

Cette organisation basée à Londres a dévoilé son deuxième rapport sur le sujet en peu de temps pour dénoncer les conditions d’hébergement des ouvriers dans ce riche État pétrolier qui attend pour les quatre semaines du tournoi, entre le 21 novembre et le 18 décembre, plus d’un million de visiteurs. Le Qatar a été maintes fois critiqué pour sa manière de traiter les ouvriers migrants et notamment ceux travaillant dans la construction.