Une ONG pointe les mauvais traitements des femmes détenues

«La séparation à la naissance peut être traumatisante»

Près de 4 000 femmes étaient derrière les barreaux dans le pays en 2021 (soit moins de 9% de sa population carcérale), pour la plupart condamnées pour des affaires de vol ou de drogue. Sur 184 femmes ayant accouché en détention entre 2011 et 2017, seules trois d'entre elles ont été autorisées à rester avec leur bébé, selon des données du ministère nippon de la Justice. «La séparation à la naissance peut être traumatisante et nuire à la fois à la santé de la mère et du nouveau-né, en perturbant l'allaitement maternel et la création du lien parent-enfant», souligne HRW.