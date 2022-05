France/Grand Est : Une opération avec 200 gendarmes a visé l'ultradroite en Alsace

STRASBOURG – Une opération visant «la mouvance de l'ultradroite», mardi en Alsace, où «les domiciles de plusieurs personnes» ont fait l'objet de fouilles à la recherche d'armes.

Une opération «en lien avec le parquet national antiterroriste» et visant «la mouvance de l'ultradroite» a été menée, mardi en Alsace, où «les domiciles de plusieurs personnes» font l'objet de fouilles à la recherche d'armes, a-t-on appris auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Cette opération, diligentée par un juge parisien, «a été conduite simultanément dans plusieurs lieux situés dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin», a indiqué la préfecture, confirmant une information du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Ces «visites administratives», menées «en lien avec le Parquet national antiterroriste». Elles mobilisent 200 gendarmes des groupements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la section de recherches de Strasbourg, appuyés par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et assistés de moyens de recherche spécialisés, a-t-on ajouté.