Brésil : 21 morts lors d'un raid policier dans une favela de Rio

Au moins 21 personnes ont été tuées mardi lors d'une nouvelle opération policière sanglante à Rio de Janeiro, un an après le raid le plus meurtrier de l'histoire de la ville, qui avait déjà fait 28 morts.

La police militaire, qui mène fréquemment ce genre d'opérations matinales dans les favelas de Rio contre les narcotrafiquants, assure avoir été accueillie par des tirs alors qu'elle entamait une opération destinée à «localiser et capturer des criminels cachés» à Vila Cruzeiro.

«C'était une opération prévue depuis des semaines, mais nous avons identifié des déplacements de criminels pendant la nuit et nous avons décidé d'intervenir», a expliqué le colonel Luiz Henrique Marinho Pires, qui a précisé que les suspects s'apprêtaient à fuir vers une autre favela.

Armes saisies, écoles fermées

L'opération, qui a débuté vers 4h00 du matin (7h00 GMT) visait mardi particulièrement le «Comando Vermelho» (commando rouge), l'une des principales factions criminelles du Brésil «responsable de plus de 80% des fusillades à Rio», a déclaré un porte-parole de la police à TV Globo.

Treize fusils d'assaut, quatre pistolets, vingt motos et dix voitures ont été saisis lors de l'opération, mais la police n'a pas fait état de la moindre arrestation. La fusillade la plus intense a eu lieu à l'aube dans la partie haute de la favela, au sommet d'une colline où la forêt tropicale est barrée d'un chemin de terre.

Certains suspects auraient été abattus dans la forêt, ce qui expliquerait qu'un grand nombre de corps ont été retrouvés plus tard dans la journée.

Vila Cruzeiro, favela située non loin de l'aéroport international de Rio, avait déjà été le théâtre d'un autre affrontement violent en février, quand huit personnes avaient été tuées par les forces de l'ordre.

En mai 2021, une opération policière dans la favela de Jacarezinho, à environ 10 km de Vila Cruzeiro, avait fait 28 morts, dont un policier, le bilan le plus lourd de l'histoire de la ville.

Lors de ces opérations musclées de la police militaire de Rio, des habitants et militants associatifs dénoncent souvent des bavures ou des exécutions extrajudiciaires de suspects, des exactions la plupart du temps impunies. Dix des treize enquêtes ouvertes après le massacre de Jacarezinho, en mai 2021, ont été classées et seuls quatre policiers ayant pris part au raid ont fait l’objet de poursuites judiciaires.

La police a fait plus de 6 100 morts en 2021

La police brésilienne est l’une de celles qui tuent le plus au monde, avec plus de 6 100 morts en 2021, soit 17 par jour en moyenne, selon le décompte du moniteur de la violence du site G1, en partenariat avec l’Université de São Paulo et l’ONG Forum de sécurité publique.