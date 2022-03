Confinement en Grèce : Une ourse et ses oursons à l'aise sur un site touristique

Une ourse et ses trois oursons ont été vus en train de se promener tranquillement au bord du lac de Kastoria, dans le nord-ouest de la Grèce, profitant de l'absence d'êtres humains.

Les animaux ont été repérés mercredi soir par par les autorités dans la partie nord de la promenade au bord du lac, où la circulation est interdite depuis fin mars par un couvre-feu entre 19h et 7h, qui s'ajoute au confinement général en raison de la pandémie de Covid-19. Cette promenade est prisée des touristes et des habitants de Kastoria, une ville de quelque 47 000 habitants située dans une vallée entourée de montagnes où l'ours brun, espèce protégée, trouve souvent refuge.

«Le confinement pendant la nuit combiné au manque de nourriture a créé les conditions pour que l'animal emmène ses petits dans un espace naturel de la ville, au bord du lac», a indiqué à l'agence de presse grecque Ana Nikos Panayotopoulos, responsable des forces d'intervention rapide de la ville. Il a recommandé aux habitants de ne plus se promener avec leur animal domestique, dans le nord de la promenade du lac où l'ourse et ses oursons sont apparus.

Des loups des Balkans

À proximité de Kastoria se trouve une zone Natura 2000 - un réseau de sites naturels préservés de l'Union européenne - ainsi que le refuge Arcturos qui depuis 1992 protège et soigne des ours et des loups des Balkans mais aussi les prédateurs venus d'Autriche et de Géorgie.