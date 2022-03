Une page se tourne chez Playboy

La PDG du groupe, Christie Hefner, fille de Hugh, va démissionner de ses fonctions, mettant fin au règne de sa famille sur le célèbre groupe de médias pour adultes, actuellement dans une passe difficile.

«J'ai eu une carrière remarquable chez Playboy. Je n'avais jamais prévu d'entrer dans l'entreprise familiale, encore moins d'y rester si longtemps, mais j'ai apprécié les défis et les occasions qui se sont présentées ces dernières décennies», a-t-elle poursuivi. «Je peux quitter le groupe confiante dans le fait que l'équipe actuelle de direction va être capable de faire fructifier nos réussites et les occasions de nous développer», a-t-elle ajouté.

Son père, 82 ans, qui a fondé Playboy en 1953, a estimé qu'elle avait «travaillé sans relâche pour étendre la marque du groupe» et que «grâce à ses efforts», ce dernier avait «plus de clients et de fans qu'à n'importe quelle époque de son histoire». «Même si ses qualités de dirigeante vont me manquer, je crois qu'elle va aller de l'avant et obtenir des succès personnels encore plus importants», a-t-il commenté dans un communiqué.