Une paix moribonde

La paix est visiblement très précaire en Afghanistan. Un lâcher de colombes, symbole de la paix, a mal tourné la semaine dernière.

La journée de la paix s’est déroulée le 21 septembre dernier en Afghanistan. Les célébrations organisées à Kaboul pour cette occasion prévoyaient également un magnifique et symbolique lâcher de colombes blanches.

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, au signal de la femme avec le microphone tous les oiseaux ont pu prendre le chemin du ciel, sauf un. Et pour cause. La malheureuse colombe était déjà morte!