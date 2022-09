Exposition à Bertrange: Une parade pour réutiliser le plastique indispensable aux bananes

«Notre objectif est le zéro plastique», prévient Jean-Louis Zeien, Président de l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg, «et si on n’y arrive pas, on doit trouver une solution pour réutiliser le plastique comme matière première. Avec notre partenaire Cactus, nous mettons en place un projet visionnaire au nord du Pérou, où sont produites la majorité des bananes que nous consommons au Luxembourg».

«Cela fait des dizaines d’années que l’on soutient les projets de Fairtrade Lëtzebuerg», rappelle Laurent Schonckert, Administrateur-Directeur de Cactus Luxembourg. «Et les bananes, c’était un de nos premiers projets emblématiques. Le succès est au rendez-vous car plus de 50% des bananes vendues dans nos supermarchés sont «fairtrade», alors qu’il y a un leader incontournable. Grâce à nos clients et à une approche pédagogique, on a réussi à le surpasser en termes de vente».