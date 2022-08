Corée du Sud : Une parente des enfants retrouvés morts dans des valises localisée

La police sud-coréenne a indiqué lundi que cette femme d’origine coréenne, considérée comme une parente des enfants, se trouve actuellement en Corée du Sud. «Nous confirmons qu’elle est en Corée du Sud et qu’elle est une ressortissante de Nouvelle-Zélande d’origine coréenne», a expliqué à l’ AFP un responsable de la police sud-coréenne. Elle est arrivée en Corée du Sud en 2018 et rien n’indique qu’elle en a quitté le territoire depuis lors, a-t-il ajouté. «La police de Nouvelle-Zélande dirige cette enquête et nous avons l’intention de coopérer à leur demande», a ajouté le responsable.